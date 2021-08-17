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Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Falette, Hatayspor’da

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Falette, Hatayspor’da

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Hatayspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Stoper arayışı içinde olan bordo-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe’de yarım sezon top koşturan Gine asıllı Alman futbolcu Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine başkan vekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz katılırken, Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni Hatay Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine başkan vekillerimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Evine hoş gelsin Simon Falette” ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'nin yanı sıra Lorient, Brest, Metz, Eintracht Frankfurt ve Hannover 96'da top koşturdu.

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