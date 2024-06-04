Türkiye Ümit Milli Takımı, konuk ettiği İskoçya U21 Milli Takımı’nı 2-1’lik skorla mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 5-6 günlük süre içerisinde İskoçya U21 Milli Takımı’nı iyi analiz ettikleri söyleyen ve karşılaşmayı da bir asistle tamamlayan Elmaz, “Eksilerini, artılarını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Asist veya gol fark etmez, sonuçta takım olarak kazanıyoruz. Kazandığımız için de mutluyum” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYORUM” Geçtiğimiz sezonun devre arasında, oynamaya ihtiyacı olduğu için Sivasspor’a kiralık olarak gittiğini söyleyen Bartuğ, “Sezonun ikinci yarısında Sivasspor’a gitme kararını ben verdim. Oynamaya ihtiyacım vardı. Sakatlıktan önceki 3 haftayı iyi geçirdim. Sakatlık sonrasında iyi toparlandığımı düşünüyorum. Güçlü bir şekilde döndüm. İnşallah iyi bir yaz kampı geçirip, Fenerbahçe’de kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.