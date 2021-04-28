Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeFenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor:
ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyete ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor:

FB TV'ye açıklamada bulunan Pelkas, bu sene ilk kez bir deplasman maçını oynayacakları kente önceden giderek kamp geçirdiklerini hatırlattı.

Maç günü daha az yorgun olacaklarının önemine değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Her maça yüzde yüz hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Karşımızda (Aytemiz Alanyaspor) son 2-3 senedir iyi oynayan ve rakipleri zorlayan bir rakip var. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Biz öncelikle kendi oyunumuza bakıyoruz. Neleri iyi yapabiliriz ona yönelmeliyiz. Yarınki maçta da elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterip, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle daha iyi bir oyun oynamaya başladıklarının altını çizen Pelkas, şöyle devam etti:

"Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Emre Belözoğlu, futbolcuları çok iyi anlıyor. Takım olarak baktığınızda da bu sene çok yeni bir takımımız var. Aşağı yukarı 20-25 oyuncu transfer olmuş. Hep beraber sadece 6 ay geçirebilmiş durumdayız. Bu da kimyayı bulmayı zorlaştıran bir faktör. Hatalarımızı düzeltmeye ve iyileşmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz, her maç geliştiğimizi görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum. Daha önce de baskı altında oynamış ve buna alışkın bir oyuncuyum. Futbolda baskı altında olmazsanız kendinizi geliştirmeye yönelik hareket etmezsiniz. Bu baskı yoksa yüzde yüzünüzü veremezsiniz. Bu baskının fazlası da sizin için zarar olabilir, yapmak istediklerinizi saha içinde gösteremeyebilirsiniz. Bu yüzden baskıyı dengelemeniz gerekiyor. Bunu kontrol altına aldıktan sonra baskı size faydalı olabilir."

Pelkas, takım içerisinde sezon başından itibaren iyi bir arkadaşlık bulunduğunu anlattı.

Emre Belözoğlu'nun çok iyi biri olduğuna da değinen Pelkas, şunları aktardı:

"Uzun süre bu kulüpte yer almış biri. Burada oynamış ve hocalıktan önce başka görevlerde de bulunmuş. O görevlerde de hep birlikte konuşuyorduk. Hocalık döneminde de oyuncuların ne istediğini ve ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan da çok iyi bir insan. Böyle devam etmek en büyük isteğim, çünkü olaylar iyi gidince, daha da iyiye gidiyor. Umarım bu şekilde gideriz ama ilişki bakımından futbolcunun dilinden anlayan çok iyi bir insan. Şunu da söyleyebilirim. Sinirlendiğinde görmek istemezsiniz. Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor."

Şampiyonluk yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini anlatan Dimitrios Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim. Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Onların destekleri bize büyük katkıda bulunuyor. Fenerbahçe'nin büyük ve tutkulu bir taraftarı var. Kazanırız, kaybederiz ama ben onlara söz veriyorum. Yüzde yüzümle sonuna kadar savaşacağım. 6-7 yıl önce okuduğum bir söz vardı. 'Eğer arma için sonuna kadar savaşırsanız, insanlar isminizi hatırlar.' Savaşacağımın sözünü verebilirim."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe: 1 - Trabzonspor: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLTrabzonspor 1 puanı kurtardı!
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı ne zaman? Sergen Yalçın'ın 11'i
FUTBOLLider sahnede! Sergen Yalçın'ın 11'i...
Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL9 gollü maçı Kayserispor kazandı!
Karagümrük: 2 - Antalyaspor: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLKaragümrük kaçtı, Antalyaspor yakaladı
Mustafa Denizli 38 sene sonra yuvaya döndü
FUTBOLMustafa Denizli imzayı attı
Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı - Spor HABERLERİ
FUTBOLAltay, Mustafa Denizli'yi açıkladı
Messi'ye 'rakipsiz' teklif - Spor HABERLERİ
FUTBOLMessi'ye 'rakipsiz' teklif
Muhammet'ten kariyer rekoru!
FUTBOLMuhammet'ten kariyer rekoru!
MKE Ankaragücü'nde hedef son haftalara girmeden ligde kalmayı garantilemek
FUTBOLAnkaragücü ligde kalmayı garantilemek istiyor
Galatasaray haberleri - Burak Elmas'ın adaylığı resmileşti
FUTBOLBurak Elmas'ın adaylığı resmileşti