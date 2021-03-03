Fenerbahçeli futbolcu Sosa, Trabzonspor galibiyetinin öz güvenlerini artırdığını söyledi

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Sarı-lacivertli takımda bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gole imza atan Sosa, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmelerinin önemine dikkati çeken 35 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe, her zaman kazanma geleneği olan bir kulüp. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Trabzonspor maçından galip ayrıldık. Bu galibiyet daha güvenli bir şekilde ilerlememize yarayacaktır. Fenerbahçe, şampiyonluğu çok fazla isteyen bir kulüp. Kötü bir sonuç ortaya çıktığında herkes belki de bizden daha fazla konuşuyor ve kritiğini yapıyor. Pozitif ve yapıcı şekilde kendimizi değerlendirmeliyiz ki takım olarak ileri gidelim. Geçen hafta başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz tesislere gelerek bize büyük destek verdi. Bu destek bize katkı sağladı. 'Sonuç ne olursa olsun arkanızdayız.' dediler. Bu birliktelikten güzel bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası bulunan takımların büyük bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Jose Sosa, "Tek bir maçtan sonra fikirler değişiyor. Ben genel bakıyorum. Türkiye'de 6. senemi yaşıyorum. Gerçekten zorlu bir lig. Ligin sonunda şampiyonluğu elde edebilmeniz için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman istediğiniz sonuçlar çıkmıyor. Son ana kadar mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 16 farklı oyuncunun gol attığının hatırlatılması üzerine Sosa, "Diğer takımlara bakıldığında bir oyuncu, arkadaşlarına göre çok daha fazla gol atar. Genelde de sonuca hep o oyuncu üzerinden gidilmeye çalışılır. Bizim takımdaki bu çeşitlilik çok güzel. Bu istatistik, karşımızdaki rakibe göre farklı silahlarımızı kullandığımızı gösteriyor. Bu, çok önemli bir şey." diye konuştu.

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Jose Sosa, "Bu zorlu süreçte keşke yanımızda olabilselerdi. Onlar geri döndüğünde her şey çok daha güzel olacak. Buna inanıyorum. Kötü bir sonuç aldığımızda bizi eleştirebiliyorlar ama onların eleştirisi bile bize daha fazla güç veriyor. Taraftarlarımız bize inansın, sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olacağız ve savaşmaya devam edeceğiz. Umarım mutlu bir şekilde sezonu bitireceğiz. Onlara müteşekkirim." diyerek sözlerini tamamladı.