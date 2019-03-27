Ligde bu sene istediği sıralarda yer alamayan Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, A Milli Takım'a çağırılmasına rağmen sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ise sergilediği futbolla beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekipte, Eljif Elmas Makedonya Milli Takımı'nda, Miha Zajc Slovenya Milli Takımı'nda, Andre Ayew Gana Milli Takımı'nda, Mauricio Isla ise Şili Milli Takımı'nda önemli mücadelelere çıktılar.
HASAN ALİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Hasan Ali Kaldırım, A Milli Takımın Arnavutluk ve sonrasındaki Moldova karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. Moldova mücadelesinin 24'üncü dakikada rakip fileleri havalandıran Hasan Ali, A Milli Takım'daki ilk golünü de kaydetti.
ELJIF ELMAS MİLLİ TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI
Avrupa Elemeleri 1'inci Tur'da Makedonya ile Letonya arasındaki maçta 23'üncü dakikada Ferhan Hasani'nin yerine oyuna dahil olan Eljif Elmas, milli takımını galibiyete taşıdı. Eljif Elmas, 29 ve 90+3'üncü dakikalarda bulduğu goller ile 3-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.
MİHA ZAJC'TAN BÜYÜK KATKI
Fenerbahçeli 2 futbolcuyu rakip olarak karşı karşıya getiren Slovenya ile Makedonya mücadelesi ise 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 34'üncü dakikada takımının tek golünü kaydeden Miha Zajc, 90+1'inci dakikada yerini Luka Zahociv'e bıraktı. Zajc bulduğu golle milli takımının puan kazanmasına katkı sağladı. Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Zajc ile Eljif Elmas, bu maçta birbirlerine rakip oldular.
AYEW VE ISLA İLK11'DE SAHAYA ÇIKTI
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 6'ncı Tur'unda ise Andre Ayew'in formasını giydiği Gana, Kenya ile karşılaştı. Kenya'nın 1-0 mağlup olduğu maçta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Andre Ayew, 87'nci dakikada yerini Ernest Asante'yı bıraktı.
Mauricio Isla ise Meksika-Şili ve ABD-Şili maçlarında takımına destek oldu. Oynanan 2 dostluk maçında da sahaya ilk 11'de çıkan Isla, Meksika'ya 3-1 yenildikleri mücadelenin 61'inci dakikasında karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Isla, ABD ile oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları maçta da 90 dakika boyunca forma giydi.
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