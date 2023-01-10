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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 'kural dışı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 18. haftanın ardından disiplin sevklerini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, 'kural dışı hareketi' nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilirken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.01.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 07.01.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- VAVACARS FATİHKARAGÜMRÜK Kulübü'nün 08.01.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİHKARAGÜMRÜK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu ANIL DEMİR'in 08.01.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın 09.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 10.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 09.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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