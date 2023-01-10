Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 18. haftanın ardından disiplin sevklerini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, 'kural dışı hareketi' nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilirken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.