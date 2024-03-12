''ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL FUTBOLCU"

25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de forma giyen eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında ise, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" ifadelerini kullandı.