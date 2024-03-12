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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli İsmail Yüksek: Çocukluk hayalim Manchester United - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: Çocukluk hayalim Manchester United

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa'da transfer olmak istediği takımın Manchester United olduğunu söyledi. Milli futbolcu, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:28
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        İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek katıldı.

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        "EN ZOR MAÇIMIZ TWENTE MAÇIYDI"

        Çocuklarla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini aktardı. Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.

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        ''ÇOCUKLUK HAYALİM MANCHESTER UNITED"

        Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" dedi.

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        ''ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL FUTBOLCU"

        25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de forma giyen eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında ise, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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