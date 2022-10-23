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Fenerbahçeli İsmail Yüksek yardımla stattan ayrıldı

Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, ayağını zorlamamak için kulüp yetkililerin desteğiyle stattan ayrıldı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek yardımla stattan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek bu müsabakada sakatlık yaşadı. Maça 11’de başlayan Yüksek, 67. dakikada yerini Willian Arao’ya bıraktı. 23 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık sonrasında mücadelenin ardından kulüp yetkililerin desteğiyle stadyumdan ayrıldı. Ayağını zorlamak istemeyen İsmail Yüksek’in sağ ayak bileğinin bandajlı olduğu gözlendi.

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