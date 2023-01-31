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Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma katkı veremeyen Joao Pedro'nun sarı-lacivertlilerden ayrılması gündeme geldi. Brezilya asıllı İtalyan yıldızın menajeri Stefano Lombardi ise transfer iddiaları hakkında Çizme basınına flaş itiraflarda bulundu.

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  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

    Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Joao Pedro'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

    İsmi İtalyan kulüpleriyle anılan ve Çizme basınında manşetleri süsleyen yıldız oyuncu hakkında menajeri Stefano Lombardi flaş açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

    İtalya'da yayın yapan bir radyo kanalına konuşan Lombardi, Fiorentina, Spezia ve Hellas Verona'nın 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini doğrularken, yıldız ismin Fenerbahçe'de kalacağını söyledi. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

    Stefano Lombardi yaptığı açıklamada, "Joao Pedro Türkiye'de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe'de kalma kararı verdik" ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

    Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi maçta forma giyen Pedro, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

    Sezon başında Cagliari'den 4.6 milyon euroya transfer edilen Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer itirafı!

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