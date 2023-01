Fenerbahçeli Joshua King: "Galatasaray'a gol atarsam asker selamı veririm"

Bir takıma yeni katılan her oyuncu için sakatlanarak sahalardan uzak kalmanın zor olduğunu dile getiren golcü futbolcu, "Buraya geldiğimde sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiştim. Sezon başında birkaç gol atmıştım ama sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kaldım. Bu süreç mental anlamda benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim. Milli arada gerçekten iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için mucize gibi oldu. Lige verilen arada çok çalıştım. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Öz güven ve fiziksel güç kazanmama yardımcı oldu. Bir forvet, oynadığı zaman gol atmak, asist yapmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı oluyor. En önemlisi elinizden gelenin en iyisini yapmak. Mental olarak da çok iyi hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk arkadaşlarının kendisine Galatasaray'a gol atmanın özel olduğundan bahsettiğini kaydeden Norveçli futbolcu, "Bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Arkadaşlarım, Galatasaray karşısında gol atarsam taraftarların beni daha çok seveceğini söylemişti. Şu anda bunu düşünmüyorum. Her maç takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray karşılaşması sadece bir maç, sadece üç puan. Büyük resimde bizim amacımız lig şampiyonu olmak. Her maç takıma yardım etmeye çalışıyorum. Günün sonunda amacımız ligi kazanmak. Hızım ve yeteneklerimle takıma bu anlamda yardım etmeye çalışıyorum. Galatasaray'a gol atmak tabii ki özel olur ama öncelikli amacımız maçı kazanmak." diye konuştu.

"Gol atarsam, muhtemelen asker selamı sevincini yaparım"

Gol attığında yaptığı asker selamıyla ilgili konuşan King, "Aslında bu sevinç, o an içimden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha önce bir yerde görmemiştim. Bunu bir şekilde onlara geri ödemek istedim. O an kendiliğinden çıktı. Her şeyini, bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim. Galatasaray'a karşı gol atarsam, muhtemelen asker selamı sevincini yaparım. Henüz planlamadım." şeklinde konuştu.

Derbi öncesi kendini iyi hissettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "İyi bir takımız. İyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Teknik direktörün verdiği doğru taktiklere antrenmanda çok çalışmayı eklediğinizde, bu durum kendinden gelişiyor. Her antrenmanda çok detaylı ve iyi çalıştık. Yazın hazırlık döneminde de takım çok iyi çalıştı. Bu dediğimiz şartlar olduğunda takım halinde iyi performans sergilemek kolaylaşıyor. İç sahada taraftarların size ne kadar değer verdiğini gördükten sonra kalpten oynamamak imkansız." yorumunu yaptı.