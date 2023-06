Fenerbahçeli Luan Peres: Sezonu kupayla bitirmek önemliydi

İstanbul gibi özel bir şehirde yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Peres, “İstanbul’u hiçbir zaman unutmayacağız. Hayatımızda her zaman önemli bir yeri olacak. Çünkü bebeğimiz burada doğacak ve çok güzel, çok güçlü, unutulmayacak hatıralar olacağını düşünüyorum. Bizler açısından İstanbul her zaman özel bir şehir olarak kalacak. Arkadaşlarımla, etrafındaki insanlarla konuştuğumuzda hep şunu söylüyoruz, ‘bebeğimiz İstanbul’da doğacak, dolayısıyla bu özel an, bu özel hatıralar her zaman bizim aklımızda kalacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehir ile ilgili şunu da söyleyebilirim, biz eşimle beraber burada yaşamaya alıştık. Çünkü Sao Paulo'da da yaşarken buradaki gibi trafik oldukça yoğundu, burada bir yerden bir yere ulaşmak istediğinizde 40 dakika veya 1 saat sürüyor. Dolayısıyla bu çılgınca trafiğe de tabii ki alışkınız. Kültür olarak tabii ki burada biraz daha farklı ama biz buraya geldiğimiz andan itibaren burada yaşamaktan, burada olmaktan dolayı, İstanbul’da olmaktan dolayı çok ama çok mutluyuz” diye konuştu.

Yakın zamanda babalık duygusunu tadacak olmasına ilişkinse Peres, şunları söyledi: “Harika günler geçirdiğimi söyleyebilirim. Sizin de söylemiş olduğunu gibi elde etmiş olduğumuz bir şampiyonluk var ve yarın da baba olacağım. Bana göre çocuğum daha doğmadan şans getirdi. Şu son dönemlerde harika haftalar geçirdim. Umarım yarın her şey yolunda gider ve sonrasında kızım İstanbul’da doğmuş olacak. Umuyorum her şey güzel geçecek. Eşim, ben ve kızımla beraber birlikte güzel zamanlar geçiririz.”

“Bizler her zaman şampiyonluk için en iyisini yapmak için sahadayız”

Fenerbahçe’nin mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk mücadelesi verdiğinin altını çizen başarılı defans oyuncusu, “Uzun süredir kupa kazanılmıyordu. Fakat bunu dün akşam gerçekleştirdik, Türkiye Kupası’nı kazandık. Elbette bundan dolayı mutluyuz. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi umuyorum ki bu kazandığımız kupa gelecek diğer kupaların da habercisi olur. Biz, kendi sorumluluğumuzu biliyoruz. Bizler Fenerbahçe’de oynuyoruz. Gelecek sezon itibarıyla da her sezon olduğu gibi Fenerbahçe’nin hedefi oynamış olduğu tüm kulvarlarda şampiyonluktur. Dolayısıyla ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Önümüzde var olan tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Bu ligde şampiyonluklar kazanmak kolay değil ama bizler her zaman tıpkı bu sene yapmış olduğumuz gibi her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi bir ara, tatil süreci olacak. Sonrasında da tekrar toplanacağız. Çalışmaya devam edecek ve tüm takım takım arkadaşlarımız döndükten sonra hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız da bilmeliler ki bizler her zaman şampiyonluk için önümüzde var olan kuvarlarda en iyisini yapmak için sahadayız. Bu sorumluluğu biliyoruz ve üstleniyoruz çünkü Fenerbahçe’de oynuyoruz. Şimdi önümüzde bir Süper Kupa maçı olacak ve oynayacağımız başka kulvarlar olacak. Hepsinde de başarılı olmak istiyoruz” diye konuştu.