Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan flaş sözler! "Bana saldırdılar"

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 62. dakikasında yedek kulübesindeyken sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, yaşanan olayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
"HAREKET YAPIYORLAR, SUSMAMI BEKLİYORLAR!"
Isınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını öne süren Mert Hakan, "Ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun." şeklinde konuştu.
"HAFTA İÇİ İDMANLARDA 10 KİŞİ OYNAMAYA HAZIRLANDIK!"
Maçta 10 kişi kalmaları hakkında da ilginç ifadeler kullanan sarı-lacivertli futbolcu, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık." dedi.
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