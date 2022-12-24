Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan flaş sözler! "Bana saldırdılar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan flaş sözler! "Bana saldırdılar"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıda yedek kulübesindeyken gördüğü sarı kart pozisyonunda yaşananlarla ilgili flaş iddialarda bulundu. Sarı-lacivertli oyuncu, maçta görev yapan güvenlik görevlisi tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan flaş sözler!
HABERTURK.COM

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 62. dakikasında yedek kulübesindeyken sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, yaşanan olayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"HAREKET YAPIYORLAR, SUSMAMI BEKLİYORLAR!"

Isınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını öne süren Mert Hakan, "Ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun." şeklinde konuştu.

"HAFTA İÇİ İDMANLARDA 10 KİŞİ OYNAMAYA HAZIRLANDIK!"

Maçta 10 kişi kalmaları hakkında da ilginç ifadeler kullanan sarı-lacivertli futbolcu, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-0 (MAÇ SONUCU) Trabzonspor - Fenerbahçe maçı golleri ve maç özeti izle
FUTBOL Maxifırtına! Dev maçta kazanan Trabzon
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Paşa evinde kaybetti
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i!
İrfan Can Kahveci rekor için sahada!
FUTBOL İrfan Can Kahveci rekor için sahada!
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye ülkesinden talip çıktı!
FUTBOL Icardi'ye ülkesinden talip!
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri
FUTBOL İlkler yaşandı!
Kanser tedavisi gören Christoph Daum son halini paylaştı
FUTBOL Daum son halini paylaştı
Pendikspor - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Pendik'te sessiz gece!
Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Jesus'a yazar... - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı haberleri
FUTBOL Jesus'a yazar..
Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi
FUTBOL Fenerbahçe maçına özel koreografi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.