Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'yi protesto edecek!

Fenerbahçe'nin dün oynadığı ve 1-0 kaybettiği Kayserispor maçının ardından en çok tartışılan konu hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararları. Sarı-Lacivertli camia, Ulusoy'un düdüklerine büyük tepki gösterirken taraftarlardan da bununla ilgili bir hamle geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde yürüyüş yaparak TFF ve MHK'yi protesto edecek. Taraftar grupları sosyal medyadan bu yürüyüş için organize olurken yoğun bir katılım olması bekleniyor.