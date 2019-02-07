Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, tasarladıkları bilekliklerle Tohum Otizm Vakfı’nda okuyan otizmli çocuklara umut olacak. Sarı-Lacivertli voleybolcular, Tohum Otizm Vakfı'nı ziyaret ederek öğrencilerinin eğitim bursunu sağlamak amacıyla kurulan Pour La Bonte için bileklik tasarladı. Otizmli öğrencilere ve ailelerine hem faaliyet alanı hem de istihdam sağlamak amacıyla Tohum Otizm Vakfı bünyesinde Şişli’de faaliyete geçen Pour La Bonte Atölye’de gerçekleştirilen etkinlikte Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı kaptanı Ulaş Kıyak ile Emre Batur, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Konstantin Cupkovic ve Kevin Klinkenberg yer aldı. Otizmli çocukların geleceğine katkı sağlayabilmek adına sanatçılar, yazarlar, sporcular, iş dünyasının önemli mensupları ile Tohum Otizm Vakfı öğrencilerini bir araya getiren proje kapsamında; Otizm Vakfı öğrencileriyle çok güzel bir günü paylaşan voleybolcular, birbirinden güzel bileklikler tasarladılar ve Tohum Otizm Vakfı öğrencilerinin eğitimine ve geleceğine katkıda bulundu. Tasarlanan bileklikler, Pour La Bonte Atölye’de yine Tohum Otizm Vakfı öğrencileri tarafından çoğaltılmakta ve otizm farkındalığını artırmak ve bu durumla mücadele eden çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla satılmaktadır.

OTİZM HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Doğuştan gelen ve yaşamın ilk 3 yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm tanısı konulurken, 2000’li yılların başında otizm tanısı konan çocuk sayısı 150’ye yükselmiştir. 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde otizm görülürken, 2014’te %30 artış göstermiştir. Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor. Türkiye’de, 0-19 yaş grubu arasında yaklaşık 434.010 otizmli çocuk ve gencimiz var.

OTİZMİN BİLİNEN TEK ÇARESİ, ERKEN TANI İLE YOĞUN, SÜREKLİ, ÖZEL EĞİTİM

Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.