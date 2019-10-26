Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor ile evinde oynadığı maçta birçok yıldız, eski hocaları Aykut Kocaman'la hasret giderdi.
Kanarya'da Emre Belözoğlu, Isla, Dirar, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, soyunma odası koridorunde gördükleri Kocaman'ın yanına giderek sarıldılar ve bir süre sohbet ettiler. Futbolcular ve Kocaman, birbirlerine başarılar diledikten sonra kendi soyunma odasına gitti.
TARAFTARDAN ÇİÇEK
Maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a çiçek verdi. Fenerbahçe’de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman’ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.
YORUMLAR