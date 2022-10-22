Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir galibiyetinin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bilecik, VAR konusunda TFF'ye şikayette bulunan ezeli rakipleri Galatasaray'a maçın ardından flaş bir göndermede bulundu. Erol Bilecik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "VERİLMEYEN PENALTININ LİNKİNİ ADALET ARAYAN ARKADAŞLARA GÖNDERECEĞİZ" "Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar muazzam futbol oynandı ki... Verilmeyen bir penaltımız var. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiniz. Ben burada takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Futbolda adalet herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar. Bunların ne futbolun adaletine ne de gidişatına yakışıyor."

"YOLCULUĞUMUZ UZUN" "Önümüzde daha uzun bir süreç var. Ligin hala başındayız. Taraftarımıza yeniden teşekkür ederim. Hiçbir zaman unvanı tam olarak oturmamış bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Bu noktada şampiyonluk kelimesi hak ettiğimiz şeyler ama daha uzun haftalar var. Yolculuğumuz uzun." "G.SARAY'IN TFF'Yİ ZİYARETİ BİZİ RAHATSIZ ETMEZ" "Galatasaray'ın TFF'yi ziyaret etmesi?" "Kulüp yöneticilerinin TFF'ye veya kurumlara gitmesi bizi rahatsız etmez. Onlar kendi istişarelerini yapabilirler. Bütün mesele, konuları nasıl yorumladığımız"