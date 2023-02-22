Fenerbahçeli yöneticiler, 11 ili etkileyen depremin merkezi olan Kahramanmaraş'tan sonra bugün de Adıyaman'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Felaketin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olan ve ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması için çalışmalar yapan kulübümüz, bu misyonunu sürdürüyor. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyelerimiz Ruşen Çetin ve Can Gebetaş afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere bugün Adıyaman'a gitti. Yöneticilerimize burada Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket ve Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir eşlik etti." ifadeleri yer aldı.