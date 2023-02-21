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Fenerbahçeli yöneticilerden Kahramanmaraş'a ziyaret

Fenerbahçeli yöneticiler, 11 ili etkileyen depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Fenerbahçeli yöneticilerden Kahramanmaraş'a ziyaret
AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Felaketin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olan ve ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması için çalışmalar yapan kulübümüz, bu misyonunu sürdürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Bekir İrdem, afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti." ifadeleri yer aldı.

İlk olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden yöneticiler, yönetim kurulu başkanı Mustafa Buluntu ile görüştü. Fenerbahçeli yöneticiler, daha sonra Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nde kurulan koordinasyon üssünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yla bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından Kahramanmaraş merkezde depremin yol açtığı yıkımla ilgili incelemelerde bulunan yöneticiler, daha sonra AFAD yetkilileriyle birlikte 12 Şubat Stadyumu’nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu ve depremzedelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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