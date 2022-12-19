Rose Bertram paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Katar Fashion United için ne kadar güzel bir gece yürüyüşü! Herkese teşekkür ederim. Şimdiye kadarki en büyük moda şovu oldu. Temsil edilen 5 kıta ve Dünya Kupası sürecinde müthiş kalıcı bir moda, futbol, kültür kutlaması!