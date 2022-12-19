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Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

18 Aralık Pazar akşamı Dünya Kupası finalinde Fransa ve Arjantin karşı karşıya geldi. Maçtan mutlu ayrılan ve kupayı götüren taraf Arjantin oldu. Fransa'nın yıldız oyuncularından Mbappe'nin ise maç esnasında yaptığı hareketler gündem oldu. Aralarında aşk dedikodularının olduğu model Rose Bertram'ın da Katar'da olmasıyla Mbappe, günün konuşulan isimleri arasına girdi.

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  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

    Kylian Mbappe'nin kız arkadaşı olduğu söylenen Fenerbahçelilerin eski yengesi Rose Bertram, Dünya Kupası final maçından saatler önce Katar'daki bir defilede podyuma çıktı.
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

    Bertram, futbol formasından ilham alan kırmızı beyaz bir kıyafet giyerek hayranlarını büyüledi.
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

    Hollanda basınının iddialarına göre Rose Bertram ile Mbappe bir ilişki yaşıyor.
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

    Konuyla ilgili ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İddialar Mbappe ve Bertram'ın aynı anda Katar'da olması bir araya geldikleri yönünde...
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

    İşte Rose Bertram'ın Katar'da çıktığı defileden paylaştığı görüntüler...
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

    Rose Bertram paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 

    Katar Fashion United için ne kadar güzel bir gece yürüyüşü! Herkese teşekkür ederim. Şimdiye kadarki en büyük moda şovu oldu. Temsil edilen 5 kıta ve Dünya Kupası sürecinde müthiş kalıcı bir moda, futbol, kültür kutlaması!
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!
  • Fenerbahçelilerin eski yengesi, dünya yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Mbappe ve Rose Bertram Katar'da bir araya geldi!

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