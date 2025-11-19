Fenerbahçe’nin yeni yıldız adayı: Yağız Fikri Şen!

Fenerbahçe’nin 10 yaşından itibaren alt yapısında forma giymeye başlayan 16 yaşındaki Yağız Fikri Şen hem akademi liginde hem de milli takımda gösterdiği performansla şimdiden adından söz ettirmeye başladı. U15, U16 ve U17 milli takımlarında görev oynayan Yağız Fikri Şen, bugüne kadar 30 kez milli formayı giydi. Bu maçlarda sağ bek ve orta saha mevkilerinde oynamasına rağmen 4 gol atıp, 10 da asist yaparak göz doldurdu.

2025 yılı içinde U17 Milli Takımıyla 15 maça çıkan ve 4 gol atan Yağız, gösterdiği performansla kaptanlığa kadar yükselmeyi başardı. Genç yetenek son olarak U17 Milli Takımın; 2025-2026 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turunda deplasmanda Sırbistan’ı 3-2 yenerek lider olarak 2. Tur’a yükseldiği karşılaşmada galibiyet golünü atarak maça damgasını vurdu. Fenerbahçe teknik kurmayları da yaş kategorisinin en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Yağız Fikri Şen’in gelişimini yakından takip ediyor.