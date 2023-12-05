Fenerium'a 'Üstün Performansta Yetkinlik' ödülü

Türkiye Kalite Derneği tarafından bu yıl 32.'si düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni'nde Üstün Performansta Yetkinlik dalında 4 yıldız ile ödüllendirilen Fenerium, Türkiye ve Avrupa'da bu ödülü alan ilk taraftar mağazacılığı markası oldu.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel ve Fenerium çalışanları katıldı.

Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat ve Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, Avrupa ve Türkiye’de ilk kez kalite hareketine katılarak EFQM Modeli’ni benimseyen ve "Üstün Performansta Yetkinlik’ ödülüne layık görülen ilk spor kulübü iştiraki olan Fenerium’un bu başarısını Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç'un desteğine ve verilen mücadeleye değinen Esin Güral Argat, “Bugün çok heyecanlı bir gün. Ben 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi seçildikten sonra Fenerium Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini aldım. O günden itibaren Fenerium ekibiyle birlikte mükemmellik ödülünün hazırlığına başladık. Başkanımız Ali Y. Koç’a buradan çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destek verdi. Dolayısıyla Fenerium olarak büyük bir heyecanla, tüm ekibimiz, başta Genel Müdürümüz Bahadır Bey, Kalite ve Güvence Müdürümüz Arzu Hanım büyük bir özveriyle çalıştılar. Bütün Fenerium ekibi tek yürek ve bir bütün olarak çalışmalarına devam etti. Aslında ödül işin sonuç kısmı. Buradaki asıl kazanım süreçlerimizi geliştirerek, iyileştirerek sürdürülebilir bir başarıyı ve kurumsal bir yapıyı burada oturtmak. Bu yolda çok önemli başarılar sağladık. Gerek toplumsal fayda gerek sosyal projeler gerekse de iş-hizmet-ürün anlamında muazzam gelişmeler kaydettik. Daha yolumuz var. Bugün mükemmellik ödüllerinde Fenerium 4 yıldız aldı. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Umuyorum seneye bugünlerde hedeflerimizi daha da yakalamış olacağız.” dedi.

Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel ise, "Zorlu bir yıldı. 2 yıl oldu, 20 Kasım 2021’de yılında Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile İyi Niyet Bildirgesi imzaladık ve hemen sonra çalışmalara başladık. 2 yıl içinde 4 yıldızı almak hepimizi çok mutlu etti. Burada önemli bir konu daha var. Fenerium; Türkiye'de ve Avrupa'da bu ödüle başvuran ve ödül kazanan ilk taraftar mağazacılığı markası oldu. Kulübümüze hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.