Fenix - CA River Plate maçı heyecanı

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Fenix, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü CA River Plate takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Fenix 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken CA River Plate 4 puanda ve 12. sırada. Fenix, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CA River Plate, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 534 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenix kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CA River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenix son haftadaki Nacional Montevideo müsabasında 1-0 yenildi.

CA River Plate ise Cerro karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenix, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

CA River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. CA River Plate, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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