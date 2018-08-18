Fenix - Defensor Sporting rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Fenix ile Defensor Sporting, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Fenix 3 puanla 11. sırada, Defensor Sporting 5 puanla 5. sırada bulunuyor. Fenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Defensor Sporting, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 671 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenix kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Defensor Sporting sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenix son haftadaki El Tanque Sisley müsabasında 2-1 kazandı.

Defensor Sporting, CA Penarol karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Fenix, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fenix, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Defensor Sporting, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Defensor Sporting, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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