Fenix - Liverpool M maçı öncesi rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Fenix, 16 Eylül 2018 Pazar günü Liverpool M takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Fenix 4 puanla 15. sırada, Liverpool M 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Fenix son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Liverpool M, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 752 kodlu maçı oynayanlar; Fenix galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Liverpool M galibiyet oranı 0.00.

Fenix son hafta oynanan Nacional Montevideo maçında 1-0 yenildi.

Liverpool M ise Sud America maçında 2-4 yenildi.

Fenix, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 8 gol yedi.

Liverpool M ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liverpool M, 3 gol atarken 3 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ