Huriye Akbaş(45), eski kocası Süleyman Şen(56) ve ağabeyi Selim Akbaş tarafından tehdit edildiğini söyleyerek kızı Bengisu Şen(25) ile Didem Arslan Yılmaz’a başvurmuştu.

Akbaş, kendisini ölüme terk ettiğini iddia ettiği abisinin eşi Belgin ile stüdyoda karşı karşıya geldi. Huriye ve kızı Bengisu, Belgin’in de kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederken canlı yayına gelen telefon bağlantısı Huriye ve Bengisu’yu şaşkına çevirdi.

6 aydır görüşmediklerini iddia eden anne-oğul canlı yayında yüzleşti. Recep Cihat Şen(23), 6 ay önce annesi Huriye tarafından evden kovulduğunu, bir daha annesi ve ablası ile görüşmek istemediğini dile getirdi. Recep Cihat sözlerine “Annem ve kız kardeşim Bengisu’nun doktora giderek tedavi görmesi gerekiyor” şeklinde devam etti.