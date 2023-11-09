Fenomen Mahir, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu Mahir, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ortaya çıktı. Mahir, ilk kez canlı yayına bağlandı ve suskunluğunu bozdu

Show TV’de hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Esra Çömelek’in 15 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği fenomen Mahir Düz suskunluğunu bozdu, ilk kez canlı yayına bağlandı.

“ESRA’NIN 15 MİLYONUNU ALMADIM!”

Yayınlarımıza sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla cevap veren Mahir, bu kez milyonların önünde konuştu.

Programa başvuran ve “Mahir beni kandırdı, geri ödeyeceğim diyerek paralarımı aldı.” iddiasında bulunan Esra Çömelek, sosyal medya fenomeni sevgilisi Mahir Düz’le ilk kez canlı yayında yüzleşti.

“DOĞUŞ’U TANIMIYORUM”

Fenomen Mahir tüm iddiaları yalandı. Esra‘nın “Dini nikah kıydık” dediği şarkıcı Doğuş’u hiç tanımadığını söyledi. Esra’nın evlenme teklifi iddialarına karşılık ise, “Kendisine değil 4-5 kez, hiç evlenme teklifi etmedim.” dedi.

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Mahir Düz, “Ben ayda ne milyonlar kazanıyorum, ne de milyonlar harcıyorum, sosyal medyada ne görüyorsanız oyum” sözleriyle gösteriş meraklısı olmadığının altını çizdi. Kendisinin lüks bir hayat sürdüğü ve bunların vergisini ödeyip ödemediği hakkındaki sorulara ise; “Çalışmayan, parasız birinin vergi borcu olur mu? Esra’nın bana ‘400 bin TL gönderdim’ dediği zamanki hesaplarına bakın, zaten onun öyle bir parası yok.” şeklinde cevap verdi.

Didem Arslan Yılmaz, Mahir’e kendisi hakkında gelen ihbarları da sordu. “Güney Afrikalı bir kadınla görüntülü konuştun mu?” sorusuna “Ben öyle biriyle konuşmadım.” ifadelerini kullandı.

“ESRA ONU REDDETTİĞİM İÇİN BANA İFTİRA ATIYOR”

Fenomen Mahir; “Esra onu reddettiğim için bana iftira atıyor ve yalancı şahitlerle yayına çıkıyor.” iddiasını yöneltti. Esra ise Mahir’in tüm söylediklerini reddetti ve tek talebinin Mahir’in kendisinden aldığı paraları ödemesi olduğunu söyledi.

Esra ve fenomen Mahir’in büyük yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.