Fenomenin son görüntüleri!
Olay, Bursa'da meydana geldi. Estetik operasyonda hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son görüntüleri ortaya çıktı. Ameliyata giderken gayet sağlıklı olduğu gözlenen genç kadının o hastaneden cansız bedeni çıkmıştı.
Giriş: 30.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:25
Olay, Bursa'da meydana geldi.
Estetik operasyonda hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son görüntüleri ortaya çıktı.
Ameliyata giderken gayet sağlıklı olduğu gözlenen genç kadının o hastaneden cansız bedeni çıkmıştı.
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