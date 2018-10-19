Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında NAC Breda'dan kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli takımda antrenör ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın Kadıköy'de soyunma odasına halı sermesi ve teknik direktör Phillip Cocu'yu göndermek istemeleri Hollanda'da gündeme geldi.
"BUNLARI OKUDUĞUMDA ŞOK OLDUM"
Yaşananlarla ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Ben bunu okuduğumda şok oldum. Orada değildim ve böyle bir şey beklemiyordum. Komplo ve bu tacizlerle ilgili hiçbir şey fark etmedim. Eğer kaybederseniz atmosfer düşer ama herkes birlikte olursa işler yolunda gider. Bence alınan kararlar iyi ve umarım şimdi tekrar ipin ucunu yakalayabiliriz" dedi.
"SABIRLIYIM AMA UMARIM UZUN SÜRMEZ"
Fenerbahçe U21 Takımı'nda oynaması hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Oynarken her zaman daha mutlu ve daha güçlü olursunuz. Eğitim çok yüksek seviyede ve daha da güçlendiğimi fark ediyorum. Daha iyi duruma geliyorum ve ilk maçıma çıkmaya yaklaşıyorum. Sabırlıyım ama umarım çok uzun sürmez." diye konuştu.
Açıklamalarına devam eden Ferdi Kadıoğlu "Bazen endişeye kapılıyorum. Genç çocukların, takıma girmesi her zaman zordur. Ancak takım daha iyi koşmaya başlarsa, işler daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
Fenerbahçe'yi tercih ettiği için pişman olmadığını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol gün geçtikte daha da iyi duruma geliyor. Ve Phillip Cocu, bana iyi bir his veriyor. Fenerbahçe gibi süper büyük bir kulüpte olduğum için ve burada oynama şansım olduğu için gurur duyuyorum." dedi.
"EĞER GOLLER ATMAYA BAŞLARSAM..."
İstanbul'da yaşamanın keyifli olduğunu da aktaran Ferdi Kadıoğlu, "İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyorum. Eğer goller atmaya başlarsam, şehirde günde 3-5 kez fotoğraf çektirmek zorunda kalacağım. Bu çılgınca bir durum olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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