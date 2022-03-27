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Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan günün ikinci idmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Attila Szalai ise günü tedavi ile geçirdi.

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