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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro masada - Fenerbahçe Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro masada

        Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı. Dortmund ve Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye 25 milyon euro teklif edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:12
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sezonda yeni bir maceraya başlayabileceğini ifade ettiği Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı.

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        Bu sezonki üst düzey performansıyla takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynayan Ferdi ile çok sayıda dev kulüp yakından ilgileniyor.

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        Ferdi için somut teklif yapmaya hazırlanan kulüplerin ise Fenerbahçe’den daha önce Elif Elmas ve Kim-Min Jae gibi isimleri transfer eden Napoli ve yardımcı antrenörlüğe Nuri Şahin’i getiren Dortmund olduğu öğrenildi.

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        Her iki kulübün de Ferdi için Fenerbahçe’nin kapısını 25 milyon euroluk bir teklifle çaldığı ancak Fenerbahçe yönetiminin beklentisinin masadaki bu tekliflerden daha yüksek olduğu belirtildi.

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