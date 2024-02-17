Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro masada
Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı. Dortmund ve Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye 25 milyon euro teklif edecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sezonda yeni bir maceraya başlayabileceğini ifade ettiği Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı.
Bu sezonki üst düzey performansıyla takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynayan Ferdi ile çok sayıda dev kulüp yakından ilgileniyor.
Ferdi için somut teklif yapmaya hazırlanan kulüplerin ise Fenerbahçe’den daha önce Elif Elmas ve Kim-Min Jae gibi isimleri transfer eden Napoli ve yardımcı antrenörlüğe Nuri Şahin’i getiren Dortmund olduğu öğrenildi.