Sarı-lacivertli takımın İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı kampa katılan Ferdi, günün ikinci antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda pas, kanat ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın Lozan'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.