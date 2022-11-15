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Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 4 talip

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu sezon sonu takımdan ayrılabilir

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  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 4 talip - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Fenerbahçe'de bu sene 20 maça çıkan 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı...
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 4 talip - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi Napoli'ye, Vedat Muriqi'yi ise Lazio'ya satan Fenerbahçe'de sıra Ferdi Kadıoğlu'na geldi... Ferdi, Avrupa devlerinden birine transfer olabilir.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 4 talip - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri

    İtalya'dan Inter, Napoli, Hollada'dan Ajax ve İspanya'dan Sevilla Ferdi'nin durumunu yakından takip ediyor. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 4 talip - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri

    JORGE JESUS TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus sol bek, sağ bek, ileri uç ve hatta orta saha bile kullandığı 23 yaşındaki oyuncunun satılmasını istemiyor. Ferdi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi ise 2026 yılının haziran ayında bitiyor. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 4 talip - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri

    PİYASA DEĞERİ ARTIYOR

    Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri son 1 yılda 5.5 milyon euro arttı.

    Ferdi 2019 yılında Fenerbahçe'ye geldiğinde değeri 1.1 milyon euroydu.

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