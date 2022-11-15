JORGE JESUS TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus sol bek, sağ bek, ileri uç ve hatta orta saha bile kullandığı 23 yaşındaki oyuncunun satılmasını istemiyor. Ferdi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi ise 2026 yılının haziran ayında bitiyor.