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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan!

İtalya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Milan ve Napoli dışında bir talip de Hollanda'dan çıktı! İşte detaylar...

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  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Dün gece Şükrü Saracoğlu Stadı, Sevilla ile oynanan maçta birçok kulübün gözlemcisine ev sahipliği yaptı.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Avrupa devlerinin sadece Ferdi Kadıoğlu'nu Attila Szalai, Osayi Samuel ve Arda Güler'i izlediği öğrenildi.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe'ye geldiği günden beri performansı yükselen ve piyasayı yükselen Ferdi Kadıoğlu'nun İtalya, İngiltere ve Hollanda'dan talipleri olduğu biliniyor.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    İtalyan basınından tuttomercatoweb'in haberine göre; Serie A'nın oyuncuyu cezbetmesine rağmen Ajax'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu istediği kaydedildi. 
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Yapılan haber'de Türk futbolunun yükselen yıldızlarından birisi olduğu, harika bir sezon geçirdiği ve birçok kulübü peşine taktığı yazıyor.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Ferdi Kadıoğlu kimdir?

    Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun Transfermarkt'e güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
  • Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan! - Fenerbahçe FB Haberleri

    23 yaşındaki oyuncu, bu sezon yükselişe geçerken sarı-lacivertlilerde ligde 22 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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