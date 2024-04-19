Ferdi Kadıoğlu, Olympiakos maçı sonrası konuştu: "Kulübümle gurur duyuyorum"

Fenerbahçe, 3-2 yenildiği ilk maçın rövanşında Olympiakos'u 1-0 yense de penaltılarda rakibine 3-2 mağlup olunca UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu maçla ilgili, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız." dedi.