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Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Dev kulübün 23 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiği belirtilirken, transferde Hakim Ziyech detayı ise dikkat çekti.

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  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

    Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. 
  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

    Sarı-lacivertlilerde son 2 sezondur sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu ise transferin gözdesi haline geldi. 
  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

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  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

    İtalyan basını, Serie A devi Milan'ın Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazarken, transferde Hakim Ziyech detayı ise dikkat çekti.
  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan kadrosuna katmak istediği Faslı yıldız Hakim Ziyech'in alternatifi olarak Ferdi Kadıoğlu'nu belirledi. 
  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

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  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

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  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

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  • Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri

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