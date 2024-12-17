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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

        Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

        Muğla'da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 01:11 Güncelleme: 17.12.2024 - 01:11
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde soğuk algınlığı şikayetiyle aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Muğla'nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

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        Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, ailesi tarafından ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi.

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        Edinilen bilgilere göre, soğuk algınlığı nedeniyle Marmaris'teki evinde rahatsızlanan sanatçı, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı. Ardından ambulansla Muğla'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine Antalya'daki özel bir hastaneye nakledildi.

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        Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.

        Fotoğraflar: DHA

        #ferdi tayfur
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