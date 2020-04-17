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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında bir süredir sağlık sorunları yaşadığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerledi. Ben farkında değildim. Bir gün tansiyonu ölçtüler 18 çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim.

"DİYALİZE BAĞLANIYORUM"

Bir kaç defa nefes darlığı geçirdim. Direk hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Ben ilk başta diyalizden korktum.

Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Nakille ilgili bir girişimde henüz bulunmadım.