Ferencvaros - Diosgyor rakamlar

Macaristan NB I maçında Ferencvaros ile Diosgyor, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Ev sahibi Ferencvaros, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Diosgyor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Ferencvaros kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Diosgyor kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ferencvaros son hafta oynanan Balmazujvaros maçında 3-3 berabere kaldı.

Diosgyor ise Videoton Fehervar karşılaşmasında 2-1 kazandı.

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