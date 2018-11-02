Ferencvaros - MTK Budapest sahaya çıkıyor

Macaristan NB I maçında Ferencvaros ile MTK Budapest, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Ferencvaros 27 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken MTK Budapest 21 puanda ve 3. sırada. Ferencvaros son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MTK Budapest, son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 399 kodlu maçı oynayanlar; Ferencvaros galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, MTK Budapest galibiyet oranı 0.00.

Ferencvaros önceki hafta MTK Budapest mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

MTK Budapest, Ferencvaros karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, alan Ferencvaros, 13 gol attı ve 7 gol yedi.

MTK Budapest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. MTK Budapest, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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