Ferhan Şensoy: Babam gurur duyduğunu bana hiç söylemedi

"Babam gurur duyduğunu bana hiç söylemedi" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

70 yaşındaki Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtladı. Usta oyuncu, tiyatro ve özel hayatı üzerine merak edilenleri yanıtladı.

Şensoy, "Bu kadar meşhur olmasaydım şunu daha rahat yapardım' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Ortaoyuncular 1980 yılında 'Şahları da Vururlar' ile başladı, 5 yıl oynadık. Meşhur olmanın sıkıntılarını yazıyorum zaten kitaplarımda. Eskiden herkes cebinde fotoğraf makinesi taşımıyordu, imzalı resim istiyorlardı. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, 'Selfie çekebilir miyiz?' manyaklığı. Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim" şeklinde cevap verdi.

"ÖYLE ŞEYLERLE ALAKAM YOK"

Dijital ortamda bir projesi olup, olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" ifadelerini kullandı.

"BABAM BENİMLE GURUR DUYDUĞUNU BANA HİÇ SÖYLEMEDİ"

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini de dile getirdi.

O günleri anlatan Ferhan Şensoy, "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu. Sürüneceğimi düşünüyordu. 'Şahları da Vururlar'ın 3'üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza şöyle demiş: 'Ferhan çok büyük işler başardı. Hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum.' Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi" dedi.

"BU SORUMLULUKTAN KURTULMAK BANA HUZUR OLDU"

Ferhan Şensoy, "Yazma ritüelleriniz neler?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Yazma ritüelim yok. Geceleri yazarım, sessizlikte yazarım. Kalabalık bir aileyken yazmak için odama çekilirdim, bazen otele giderdim. Sonra çocuklarım büyüdü, onlar da anlayışla karşıladılar bu durumu. Yazmak benim için yalnız bir serüven. Kavuk büyük bir sorumluluktu, Rasim’e (Öztekin) devrettim, o da Şevket’e devretti. Bu sorumluluktan kurtulmak bana huzur oldu. Bundan sonra tek derdim dosyalarımı kitap eylemek ve ortaoyuncuların devamı...

FERHAN ŞENSOY HAKKINDA

Ferhan Şensoy, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

Günümüzde Türkiye'de yapılmakta olan stand-up tarzının esin kaynağı olan tek kişilik oyunu 'Ferhangi Şeyler', en tanınmış oyunudur. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmıştır. Kavuğu'nu Rasim Öztekin'e devretmiştir.