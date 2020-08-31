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On yıllık geleneği bozmayan ve on yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aynı yerde konser veren sanatçı Ferhat Göçer, bu yıl da Alaçatı'daki bir mekanda sahne alarak bir rekora imza attı.

Göçer, kendisini izlemeye gelenlere hit şarkıları ve yeni şarkılarını söyleyerek unutulmaz bir bayram sevinci ve gecesi daha yaşattı. Gündüz, lise öğrencileriyle sörf ve kayak gösterisi yapan Ferhat Göçer, gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Akşamki konserinde elinden Türk Bayrağı'nı düşürmeyen Ferhat Göçer, 30 Ağustos Zafer Bayramını ise "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle kutladı.

Göçer, gecenin sonunda sevenleriyle hep bir ağızdan Türk Marşı'nı söyledi.