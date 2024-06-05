Ferhat Göçer'den, Harbiye Açık Hava'da senfonik konser
Ferhat Göçer, geçtiğimiz gece Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda senfonik bir konser verdi
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu 4 Haziran akşamı unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. KerkiSolfej Organizasyonun Kral Pop Medya sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte Ferhat Göçer'in senfonik konseri, 5 bin kişilik sevenler ordusunu bir araya getirdi. Göçer, klasikleşmiş Ferhat göçer şarkılarının yanı sıra Türk ve dünya müziğinden seçtiği seçkin parçalarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Usta sanatçı Ferhat Göçer, 4 Haziran Salı akşamı Kerki Solfej tarafından gerçekleştirilen ve Paradise Production ekibiyle hazırladığı Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahnenin arkasını kaplayan büyük led ekranda şarkılara ait görselleri beş ayrı yapay zeka programından faydalanarak özel kısa filmler hazırlayan Göçer, bu görsellerle de izleyicileri büyüledi.
Ferhat Göçer, konser sonunda yaptığı röportajda menajeri Esat Kaba ile birlikte yaz konserlerine başladıklarını ve konserlere hız kesmeden devam edeceklerinin ve konser duyurularini sosyal medyadan yakın zamanda yapacaklarını söyledi.