Ferhat Göçer'den, Harbiye Açık Hava'da senfonik konser

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu 4 Haziran akşamı unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. KerkiSolfej Organizasyonun Kral Pop Medya sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte Ferhat Göçer'in senfonik konseri, 5 bin kişilik sevenler ordusunu bir araya getirdi. Göçer, klasikleşmiş Ferhat göçer şarkılarının yanı sıra Türk ve dünya müziğinden seçtiği seçkin parçalarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.