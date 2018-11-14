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İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim. Yağmur'un donanımlı, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması adına, gerek sağlığı, gerekse eğitimi için bugüne kadar maddi ve manevi hiç bir fedakârlıktan kaçınmadım, bundan sonra da kaçınmayacağım.