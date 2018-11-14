Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi!

14.11.2018 - 08:44 | Güncelleme:

Şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in açıklamaları olay olmuştu. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer, basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Ancak Göçer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı

  • 1 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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    Şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in açıklamaları olay olmuştu. Yağmur Göçer; 'Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım' sözleriyle babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer, basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Ancak Göçer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

  • 2 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    2 | 46

    Hürriyet'te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, basın toplantısını iptal edip yazılı bir açıklama yaptı.

  • 3 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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    Kızım Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına bu konuyla ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapıyorum diyen Göçer, şunları söyledi:

  • 4 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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    İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim. Yağmur'un donanımlı, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması adına, gerek sağlığı, gerekse eğitimi için bugüne kadar maddi ve manevi hiç bir fedakârlıktan kaçınmadım, bundan sonra da kaçınmayacağım.

  • 5 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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    Bir baba olarak iyi bir evlat yetiştirebilmek için gördüğüm yanlışları uyarmak, müdahale etmek ve her koşulda onun yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebim. Benim için her şeyden önce evlatlarım gelir.

  • 6 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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    Bu konunun aile arasında halledilmesi gereken bir problem olması, magazine daha fazla yansımaması ve Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına kızımla iletişime geçtim.

  • 7 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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    Magazin dünyasından ricam kızımın içinden geçtiği zorlukların hassasiyetini göz önünde bulundurarak bugüne kadar göstermiş oldukları özeni devam ettirmeleridir. Bu zor süreçte gerek kendi adıma gerek kızım adına göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ediyorum.

  • 8 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 46
  • 9 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 46
  • 10 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 46
  • 11 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 46
  • 12 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 46
  • 13 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 46
  • 14 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 46
  • 15 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 46
  • 16 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 46
  • 17 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 46
  • 18 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 46
  • 19 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 46
  • 20 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 46
  • 21 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 46
  • 22 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 46
  • 23 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 46
  • 24 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 46
  • 25 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 46
  • 26 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 46
  • 27 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 46
  • 28 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 46
  • 29 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 46
  • 30 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 46
  • 31 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 46
  • 32 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    32 | 46
  • 33 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    33 | 46
  • 34 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    34 | 46
  • 35 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    35 | 46
  • 36 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    36 | 46
  • 37 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    37 | 46
  • 38 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    38 | 46
  • 39 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    39 | 46
  • 40 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    40 | 46
  • 41 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    41 | 46
  • 42 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    42 | 46
  • 43 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    43 | 46
  • 44 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    44 | 46
  • 45 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
    45 | 46
  • 46 Ferhat Göçer'den şaşırtan Yağmur Göçer hamlesi! Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer kimdir? - Magazin haberleri
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