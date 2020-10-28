HABERTURK.COM

Türkiye ihracatçılar Meclisi, Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı. 'Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz' sloganı ile yayınlanan filmde türküyü ünlü sanatçı Ferhat Göçer yorumluyor. Türkiye ihracatçılar Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama filminde ünlü sanatçı Ferhat Göçer 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' türküsünü yorumlayarak filmin tanıtım yüzü oldu.

Projede yer almaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Ferhat Göçer, "Sadece yarattıkları ya da ürettikleri her ürünün dünyada paylaşımı değil kültürümüzün de ihraç edilmesi için bu çok önemli bir fırsat olabilir diye düşündüm ve bu türküyü kendilerine armağan ettim. Hepiniz türküyü dinlediniz, orada o bayrak aşkını, çalışma aşkını çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum. Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında ülkemize Cumhuriyet Bayramımızın kutlamasında, 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık" türküsünü seslendirmek benim için büyük bir onur oldu. Türkü yorumum ve sesimle bu büyük Cumhuriyet coşkusuna dokunabildiysem ne mutlu bana" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, görüşlerini "Çok kıymetli sanatçımız Ferhat Göçer'in yorumladığı bir türkü ve seslendirmeyle kurguladığımız 29 Ekim filmimiz ‘Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimiz' sloganını taşıyor. Filmde ihracat ailesi olarak omuz omuza, sevgiyle, aşkla, emekle, alın teriyle dünyanın dört bir tarafına gururla bayrağımızı ve geleneğimizi taşıdığımızı sizlerle paylaşmak istedik. Sanatçılarımızla birlikte projeler hazırlayacağız sadece ürünlerimizi değil, kültür ve sanatımızı da ihraç edeceğiz. Ferhat Göçer ile birlikte de, türkülerimizi dünyaya dinleteceğimiz bir projemiz olacak" sözleriyle dile getirdi.