Cumhuriyet'in 99. yılına uluslararası kutlama

Ferhat Göçer, Dubai'deki İş İnsanları Gecesi’nde sahne aldı. Geceye Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen birçok iş insanı da katıldı. Sahnede geçmişten günümüze tüm şarkılarını seslendiren Göçer, Dubai’de sevenleriyle buluştu.

Cumhuriyet’in 99. yılının kutlandığı gecede Ferhat Göçer, Türk Marşı ve İzmir Marşı’nı da seslendirdi. Marşları Göçer ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen binden fazla iş insanı, Cumhuriyet’in 99. yılını uluslararası bir kutlamaya çevirdi.