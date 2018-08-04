Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel sanatlar Üniversitesi, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde ikinci kez düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival çerçevesinde Kırşehir'in Cacabey Meydanı'nda sahneye çıkan Ferhat Göçer, "Türkçe müzik dinleyen herkesin gönlünde taht kuran büyük bir ustanın huzurundayız. Acı dolu bir hayatı olan büyük ustanın en çok ‘Yalan Dünya' türküsünü beğeniyorum. Benim duygularımı anlatan müthiş bir edebiyata sahip eserdir. O şarkı söylediği zaman dinlediğimde benim bütün hücrelerine genlerime kadar işlediğini hissederim. Ben Neşet Ertaş'ın askeriyim" dedikten sonra 'Neredesin Sen'i seslendirdi.

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