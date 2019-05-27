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Ferhat Göçer: Kan vermek can vermektir

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Sarıyer'de verdiği konser sonrasında kan bağışında bulundu. Göçer, herkesi kan bağışlamaya davet ederek "Kan vermek hayatı paylaşmaktır, kan vermek can vermektir" dedi

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer, Sarıyer'de binlerce seveniyle buluştu. İstinye Tersane Alanı'nda konser veren sanatçı iki saat süren performansından sonra alandaki Kızılay Çadırı'na gitti. Kan bağışında bulunan Göçer'e Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç eşlik etti.

Konser ile ilgili olarak muhteşem bir kalabalıkla harika bir geceye daha imza attıklarını belirten Ferhat Göçer herkesi kan bağışlamaya davet ederek "Kan vermek hayatı paylaşmaktır, kan vermek can vermektir" dedi. Göçer'le fotoğraf çektirmek isteyen hayranları çadırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hayranları sanatçının çağrısıyla, önce kan verdi ardından fotoğraf çektirdi.

Sarıyer Spor Kulübü Başkan Vekilliği görevine de devam eden Göçer; bu sezon yarı final oynadıklarını ve bir üst ligi kıl payı kaçırdıklarını, Sarıyer Spor'u hak ettiği yere getirmek adına çalışmalara başladıklarını ve yeni sezonda çok iddialı bir kadro için sürpriz transferlerin olacağının müjdesini de sahneden Sarıyerlilerle paylaştı.

 

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