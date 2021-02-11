Fernando Alonso trafik kazası geçirdi

Formula 1'de gelecek yıl itibarıyla "Alpine" ismiyle yarışma kararı alan Renault'nun İspanyol sürücüsü Fernando Alonso'ya İsviçre'de otomobil çarptı.
Yeni sezona hazırlanan ve bisiklet yolunda bisiklet süren İspanyol sporcuya bir otomobilin çarptığı, Alonso'nun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Alpine'den yapılan açıklamada "Alpine F1 Takımı, Fernando Alonso'nun kaza geçirdiği bilgisini doğrulamaktadır. Fernando'nun bilinci yerinde ve kendisi iyi durumdadır. Sabah saatlerinde detaylı tetkiklerden geçecektir" ifadelerine yer verildi.
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