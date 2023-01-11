Fernando Muslera: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Fernando Muslera: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takım olarak performanslarından memnun olduklarını söyledi.

Fernando Muslera: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik
AA

Tecrübeli file bekçisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözerine vefatının birinci yıl dönümü olan milli futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Muslera, "Ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ayrıca dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Gününüzü de kutlarım." dedi.

Maçlara çok iyi hazırlandıklarını aktaran Muslera, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik ve güzel bir sonuç aldı. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor. Biz sonuçların daha iyi olması için çabalamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Uruguaylı kaleci, takımdan ayrılan Marcao'nun yerine takıma dahil olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdulkerim Bardakcı da Konyaspor'da çok iyi bir sezon geçirmişti. Türkiye'deki en iyi stoperlerden birisi. Marcao da çok güzel bir sezon geçirmişti. İspanya'da ona başarılar diliyorum. Çok karşılaştırmaya gerek yok, Galatasaray oyuncusu zaten yüksek kalitede bir oyuncu olmak zorunda. İkisi de kaliteli oyuncu." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri derbiye iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sonuç 3-0 ama son dakikalarda iki gol attık. Onlar da iyi mücadele ettiler, beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar için çok ayrı, özel bir şey. O açıdan çok güzel bir başarı aldık." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de bu hafta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan 36 yaşındaki kaleci, "Türkiye'de sadece üç büyüklere karşı değil, bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, şimdi Hatayspor maçında rahat olacağız diye bir şey yok. Tam tersine Hatayspor'a karşı daha konsantre bir şekilde çıkacağız. Derbiye hazırlanıyormuş gibi hazırlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarıyla evde vakit geçirdiği için çok fazla maç takip edemediğini aktaran Muslera, kalecilere yönelik eleştiriler hakkında ise "Kalecilere çok sert çıkabiliyorlar. Öncellikle onların birer insan olduğunu düşünmemiz lazım. Onlara bu kadar sert eleştirilerde bulunmamamız gerekiyor." diye konuştu.

"FİZİĞİM EL VERDİKÇE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Fernando Muslera, kariyer planıyla ilgili bir soru üzerine, "Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki adımla ilgili herhangi bir planım yok." ifadesini kullandı.

Muslera, şampiyonluk yarışı konusunda ise "Sezonun bitmesine daha çok var. Pozitif düşünceyle devam etmemiz gerekiyor. Her maç çok zor olacak. Onun dışında Türkiye Kupası var. Kupa da bizim hedeflerimizden biri. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk şu anda bizim için hayal, o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta Aboubakar transferi için gözler Weghorst'ta! Manchester United detayı... - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Beşiktaş ve Weghorst, onu bekliyor!
Sacha Boey'in menejerinden transfer açıklaması: İtalya'dan ciddi teklifler var ancak... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Açıklama geldi: Transfer teklifleri var
Ryan Babel'den Weghorst ve Aboubakar paylaşımı
FUTBOL Babel'den Beşiktaş'a transfer önerisi!
Joao Felix, Chelsea'ye transfer oldu
FUTBOL Dev transfer açıklandı!
Sneijder'den olay itiraf: "Liverpool'u değil Galatasaray'ı seçtim"
FUTBOL Sneijder'den olay itiraf
Fenerbahçe'ye 5 yıldız sevki
FUTBOL Fenerbahçe'ye 5 yıldız sevki
Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevine devam edecek! Kadro dışılar yolda! - Trabzonspor TS Haberleri
FUTBOL Avcı görevine devam edecek!
'Gelecekteki Ben' projesinde çocukların çizdiği resimler satışa sunuldu
FUTBOL Çocukların resimleri satışa sunuldu
Marcus Rashford performansıyla dikkat çekiyor
FUTBOL Performansıyla dikkat çekiyor
Sebastien Haller yeşil sahalara geri döndü
FUTBOL Haller yeşil sahalara geri döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.