Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Kendimizi eleştireceğiz - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Kendimizi eleştireceğiz

        Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 3-3 biten Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, "Kendimizi eleştireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendimizi eleştireceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KENDİMİZİ ELEŞTİRECEĞİZ"

        Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz, ikinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var." dedi.

        Başarılı file bekçisi, "Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. İlk yarı iyiydik, berabere kaldığımız için üzüldük maç sonu. Soyunma odasında maç maç devam etmemiz gerektiğini, önümüze bakmamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki maçtan itibaren yine kazanarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu